Новак: частичное снятие запрета экспорта дизеля затронет 2/3 от объемов поставок

По словам вице-премьера, РФ производит больше нефтепродуктов, чем потребляет внутри страны, нужно продолжать экспорт

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Частичное снятие запрета экспорта дизеля, которое было утверждено правительством 6 октября, затронет 2/3 от объемов поставок на заграничные рынки. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Поставка в порты идет трубопроводным транспортом, это примерно две трети от общего экспорта дизельного топлива, по нему принято решение возобновить экспорт", - сказал он.

"Поскольку мы производим больше нефтепродуктов, чем потребляем внутри страны, нам нужно продолжать экспорт", - добавил он.

Правительство при этом намерено не допустить затоваривания рынка топлива РФ, поэтому существующие ограничения экспорта при необходимости могут либерализовать.

"Безусловно, нельзя допустить затоваривания и снижения переработки на нефтеперерабатывающих заводах. Поэтому при необходимости экспорт будет либерализовываться. Но ранее принятые меры, которые с 6 октября вступили в силу, они обеспечат сохранение необходимого объема поставок на внутренний рынок", - отметил он.

О мерах кабмина на рынке топлива

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

6 октября кабмин утвердил несколько новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября.

Также Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Из текста постановления следует, что мера будет работать до конца 2023 года.

Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина 5-го класса на биржевых торгах с 13% до 15% от общего объема производства, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях. Повышение начнет действовать через месяц после его официального опубликования, следует из постановления кабмина (то есть с 6 ноября).