Маркетплейс "М.Видео-Эльдорадо" не фиксировал скачка спроса на технику из-за курсов валют

По словам директора маркетплейса Александры Иванченко, дефицита техники в России нет

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Маркетплейс группы "М.Видео-Эльдорадо" не зафиксировал скачка продаж техники из-за ослабления рубля, рост спроса в июле - августе имел место, но повлиял на него сезонный фактор. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор маркетплейса Александра Иванченко.

"Нет, таких скачков спроса [из-за ослабления курса рубля] не было", - сказала Иванченко. По ее словам, маркетплейс заметил рост спроса на товары в июле - августе, однако связан он был с другими факторами, например - с сезонностью и подготовкой к школе.

"Возможно, все-таки колебания курса были не такими сильными, или же покупатели просто привыкли к такому. Но, полагаю, в перспективе более высокие курсы валют все же окажут влияние на спрос на технику", - отметила она.

По ее словам, дефицита техники в России нет. "Наоборот, запасы на складах достаточные, а ширина выбора - существенно выше, чем в прошлом году", - указала собеседник агентства.

Нет сейчас и проблем с импортом бытовой техники и электроники в Россию. Так, доля импорта в обороте "М.Видео-Эльдорадо" в настоящее время достигает 30% - этот уровень считается достаточным.

"Сочетание собственной экспертизы в закупках и партнерских товаров позволяет нам закрывать все потребности покупателей. Глобально, благодаря технологии маркетплейса, мы не видим проблем с ассортиментом и заполнением новыми поставщиками высвобождающихся ниш", - указала собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск.