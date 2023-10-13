В Мосгордуму внесли проект бюджета Москвы на 2024-2026 годы

Общие параметры бюджета на 2024 год составят по доходам почти 4,3 трлн рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов внесен в городскую думу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Мосгордуму внесен главный финансовый документ столицы - проект закона "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов", - написал он. Шапошников напомнил, что порядок рассмотрения и принятия столичного бюджета регулируется городским законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Согласно закону, бюджет Москвы на очередной финансовый год и плановый период рассматривается не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Спикер Мосгордумы добавил, что документ обязательно рассматривается на заседании профильной комиссии по экономической и социальной политике. По результатам и при наличии соответствующего заключения Контрольно-счетной палаты Москвы проект городского бюджета выносится на заседание столичного парламента.

"Общие параметры бюджета на 2024 год составят по доходам почти 4,3 трлн рублей, расходам - около 4,8 трлн рублей, размер дефицита планируется в объеме 500,3 млрд рублей, а в плановом периоде прогнозируется снижение дефицита. Бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов традиционно сохраняет свою социальную направленность. Более половины расходов бюджета планируется направить на здравоохранение, образование, культуру, спорт и др. Крупнейшим городским проектом останется программа "Столичное здравоохранение", - заключил Шапошников.