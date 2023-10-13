Новак заявил о стагнации сланцевой добычи нефти в США

По словам вице-премьера РФ, отрасль по-прежнему не восстановилась после стресса от пандемии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сланцевая добыча нефти в США стагнирует примерно на одном и том же уровне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Business FM. Уровень производства сланцевой нефти в США вышел на полку, а отрасль по-прежнему не восстановилась после стресса от пандемии.

"Конечно, для сланцевой отрасли изменения, которые произошли, очень серьезные. Мы видим, что туда нет инвестиций в тех объемах, которые раньше туда шли, чтобы постоянно обеспечивать увеличение количества пробуриваемых скважин. Поэтому отрасль на сегодняшний день стагнирует на примерно одном и том же уровне. Будем смотреть, как будет дальше развиваться ситуация", - сказал он.

Уровень роста производства в сланцевой отрасли, который наблюдался в течение последних 10-15 лет, вышел на полку, отметил Новак. "Здесь возможно развитие в двух направлениях: либо отрасль оправится и будет расти такими же темпами, как раньше, или более низкими темпами, либо в принципе мы увидим снижение добычи в сланцевой отрасли", - добавил вице-премьер.