В Дагестане заявили о росте экспорта поголовья мелкого рогатого скота в два раза

Показатель превысил 120 тыс. голов с начала года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Экспорт поголовья мелкого рогатого скота из Дагестана в 2023 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2022 годом и достиг свыше 120 тыс. голов. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов в кулуарах Международного форума "Устойчивое развитие горных территорий" в Санкт-Петербурге.

"В результате работы, проведенной за последние пять-шесть лет, [поголовье] востребовано на мировом рынке. В 2023 году животноводы экспортировали 122 тыс. голов мелкого рогатого скота, тогда как за весь прошлый год экспортировали 56 тыс. Также в этом году экспортировали около 10 тыс. голов крупного рогатого скота. В основном поголовье отправляется в Азербайджан, Грузию, Иран и Узбекистан", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, регион также активно поставляет в юго-восточные страны мясо овец и баранину. В дальнейшем планируется экспортировать и другую продукцию. Для этого в Дагестане началось строительство предприятия полного цикла по переработке мяса, шерсти, шкуры. Его планируют запустить в 2025 году.

"К этому предприятию будут прикреплены откормочные площадки, их в регионе будет не меньше 30. На каждой откормочной площадке будет от 3 тыс. до 5 тыс. голов мелкого рогатого скота, крупного рогатого скота - от 200 до 500 голов", - отметил Абдулмуслимов.

Он добавил, что в 2024 году в северной части Дагестана начнется строительство предприятия по переработке шерсти и изготовлению топса. Сейчас регион производит около 14,4 тыс. тонн шерсти, что составляет 25% от всей производимой шерсти в России. "Около 11 тыс. тонн [произведенной в регионе шерсти] - это тонкая мериносовая шерсть, из которой готовятся ткани высшего качества", - подчеркнул председатель правительства республики.