Кабмин дополнительно выделит более 900 млн рублей на субсидирование строительства судов

Средства из резервного фонда правительства позволят уже в 2023 году завершить создание корпуса нового пассажирского круизного судна проекта "Карелия", которое идет на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 900 млн рублей будет дополнительно выделено на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 млн рублей. <...> Средства из резервного фонда правительства позволят уже в 2023 году завершить создание корпуса нового пассажирского круизного судна проекта "Карелия", которое идет сейчас на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Закончить строительство этого круизного лайнера целиком планируется в 2025 году", - говорится в сообщении.

Вопрос был рассмотрен на заседании правительства 12 октября.

Отмечается, что программа субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию была запущена в 2017 году. Она подразумевает замену транспортных, служебно-вспомогательных, рыбопромысловых и иных кораблей, отслуживших свой срок и не соответствующих современным требованиям безопасности.