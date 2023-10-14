ЕК добивается от G7 совместного решения по передаче Украине доходов от активов РФ

Как заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, поддержка глобальных партнеров жизненно необходима для Киева

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пытается договориться со странами Группы семи (G7) о совместных решениях по финансированию Украины с использованием доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X (ранее Twitter).

"Поддержка глобальных партнеров жизненно необходима для Украины. Она должна дополняться использованием доходов от замороженных российских активов, Евросоюз работает над совместным подходом с Группой семи", - написал Домбровскис.

В настоящее время Еврокомиссия финансирует текущие расходы бюджета Украины на уровне €1,5 млрд в месяц.

Еврокомиссия пытается добиться от стран ЕС утверждения пакета бюджетной помощи Киеву на €50 млрд на следующие четыре года, что будет означать снижение бюджетной помощи до €1,02 млрд в месяц. Плюс к этому Еврокомиссия хочет в этот же период выделить €20 млрд на поставки оружия Киеву.

Однако в бюджете Евросоюза таких денег нет, поэтому Еврокомиссия призывает страны ЕС согласиться внести дополнительные взносы в бюджет сообщества для обеспечения нужд Киева.