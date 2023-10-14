14 октября, 13:33
Военная операция на Украине

ЕК добивается от G7 совместного решения по передаче Украине доходов от активов РФ

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. BELGA via Reuters Connect
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
© BELGA via Reuters Connect

Как заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, поддержка глобальных партнеров жизненно необходима для Киева

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пытается договориться со странами Группы семи (G7) о совместных решениях по финансированию Украины с использованием доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X (ранее Twitter).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Поддержка глобальных партнеров жизненно необходима для Украины. Она должна дополняться использованием доходов от замороженных российских активов, Евросоюз работает над совместным подходом с Группой семи", - написал Домбровскис.

В настоящее время Еврокомиссия финансирует текущие расходы бюджета Украины на уровне €1,5 млрд в месяц.

Еврокомиссия пытается добиться от стран ЕС утверждения пакета бюджетной помощи Киеву на €50 млрд на следующие четыре года, что будет означать снижение бюджетной помощи до €1,02 млрд в месяц. Плюс к этому Еврокомиссия хочет в этот же период выделить €20 млрд на поставки оружия Киеву.

Однако в бюджете Евросоюза таких денег нет, поэтому Еврокомиссия призывает страны ЕС согласиться внести дополнительные взносы в бюджет сообщества для обеспечения нужд Киева. 

Теги:
УкраинаРоссияДомбровскис, ВалдисВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация