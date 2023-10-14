Тейлор-Грин обвинила Байдена во вливании долларов в опосредованную войну с РФ на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США считает, что это приближает международное сообщество к третьей мировой войне

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и Демократическая партия несут ответственность за вливание миллиардов долларов из американского бюджета в опосредованную войну с Россией на Украине, что приближает международное сообщество к третьей мировой войне. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) в социальной сети X (ранее Twitter).

Она перечислила несколько факторов, за которые, по ее мнению, "несет ответственность администрация Байдена". "Вливание миллиардов долларов, заработанных американцами тяжелым трудом, в опосредованную войну с Россией на Украине привело к нестабильности во всем мире и приближает нас к третьей мировой войне, что является кризисом национальной безопасности", - считает законодатель. По ее мнению, проводимая администрацией США "политика открытых границ привела к кризису национальной безопасности".

"Наши стратегические запасы нефти находятся на критически низком уровне, что приводит к кризису национальной безопасности. Чрезмерные расходы на фиктивные климатические аферы и [борьбу с] COVID привели к росту инфляции и порождают грядущий экономический кризис", - добавила Тейлор-Грин. По ее словам, "обнаружены грандиозные доказательства коррупции Джо Байдена и членов его семьи, что означает, что он находится под влиянием иностранных государств", из-за чего американцы переживают "кризис национальной безопасности". "Но причиной всего этого является не только Джо Байден, но и все демократы", - заключила член нижней палаты законодательного органа.