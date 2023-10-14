В Ивановской области к 2024 году восстановят молокоперерабатывающее предприятие

Строители уже приступили к ремонтным работам в цехах

ИВАНОВО, 14 октября. /ТАСС/. Молокоперерабатывающее предприятие в Ивановской области, прекратившее работу из-за финансовых трудностей в 2021 году, будет восстановлено к 2024 году российским бизнесменом Владимиром Лисиным. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На молокоперерабатывающее предприятие, основанное в 1929 году в Ивановской области, пришел новый собственник - российский бизнесмен [Владимир] Лисин, который возобновит производственную деятельность завода. В частности, на предприятии отремонтируют производственные цеха и оборудование, закупят новые линии. Первая продукция ожидается весной 2024 года. Реализовывать готовую продукцию в первую очередь будут в Ивановской области", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, строители уже приступили к ремонтным работам в цехах. Кроме того, начат поэтапный набор коллектива. На первом этапе для возобновления производства потребуется порядка 120 человек, отметил Лисин, добавив, что на предприятии ждут сотрудников, которые работали на заводе ранее.

"Сейчас все формальности для того, чтобы работать, решены. Хорошо, что сохранилось оборудование. Конечно придется здесь поработать и с точки зрения реконструкции здания, и с точки зрения налаживания производства. С помощью правительства региона, будем отстраивать производство ивановского качественного молочного продукта", - приводятся слова Лисина в сообщении.

Со следующей недели начнется разработка новой продуктовой линейки для молокозавода, рассказали в пресс-службе, добавив, что на начальных этапах работы предприятия будет производиться молоко, кисломолочная продукция и творог, в дальнейшем ассортимент расширится. Здесь также пояснили, что поставлять продукцию для переработки будет группа "Румелкоагро" со своих животноводческих комплексов в Тверской области и местные ивановские поставщики молока.

"Важное для нас предприятие, много было в свое время проинвестировано. Мы искали собственника, который мог бы подхватить и развивать молокопереработку в Ивановской области. Наши жители достойны качественной продукции по доступным ценам", - приводятся в сообщении слова губернатора области Станислава Воскресенского.