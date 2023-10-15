В России число вакансий в пищевом производстве увеличилось на 11,6% за год

В топ наиболее востребованных специалистов в этой области в октябре вошли аппаратчик производственной линии, фасовщик-упаковщик и пекарь-кондитер

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спрос на специалистов в пищевом производстве в России за год увеличился на 11,6%. Зарплаты в этой сфере также выросли - в среднем на 8,3%, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Количество вакансий в пищевом производстве в России за год увеличилось на 11,6%, а вот число резюме практически не изменилось (минус 2% по сравнению с октябрем 2022 года)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что в рейтинге наиболее востребованных специалистов сфере пищевого производства в октябре лидирующую позицию занимает вакансия аппаратчика производственной линии, далее идут фасовщик-упаковщик, пекарь-кондитер, мастер производственного участка и инженер-технолог.

Аналитики выяснили, что зарплаты в сфере пищевого производства за год выросли в среднем на 8,3%. Так, наладчику оборудования в среднем предлагают 85 тыс. рублей (+13,3%), а максимально -150 тыс. рублей; средняя зарплата кондитера составляет 80 тыс. рублей (+23%), самая высокая - 140 тыс. рублей; фасовщику-укладчику готовы платить в среднем - 65 тыс. рублей (+18,2%), максимально - 100 тыс. рублей.

В топ предложений октября в сфере пищевого производства по заработной плате вошли вакансии технолога на мясопереработку в Нальчик (зарплата до 250 тыс. рублей) и главного технолога консервного завода (до 220 тыс. рублей) в Московской области. Также в Санкт-Петербурге главному технологу хлебопекарного производства предлагают до 200 тыс. рублей, технологу рыбного производства в Йошкар-Оле - от 150 тыс. рублей и начальнику производства плавленых сыров в Калужской области 150 тыс. рублей.

Кроме того, за год изменился и средний возраст соискателей. В частности, у инженеров-технологов - с 37 лет до 40, у инженеров-электриков - с 46 до 49 лет, у электриков и электромонтеров с 42 до 45 лет, а у фасовщиков-укладчиков - с 35 лет до 39 лет.