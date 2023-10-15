В Астрахани в "сухом порту" организуют кросс-докинг, ускоряющий доставку грузов

На терминале также впервые начнут оказывать фитосанитарные услуги

АСТРАХАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Условия для организации кросс-докинга грузов, ускоряющего доставку товаров и снижающего затраты на складирование, появятся в рамках модернизации астраханского грузового терминала Кутум Приволжской железной дороги (ПривЖД - филиал РЖД). Об этом сообщил ТАСС начальник отдела по работе со СМИ ПривЖД Алексей Шмалей.

"В рамках модернизации грузового терминала Кутум в Астрахани планируется реконструировать площадку для переработки тяжеловесных грузов и контейнерную площадку. Кроме того, здесь появится модульный склад, обновится перегрузочная техника, производственные процессы будут автоматизированы. В "сухом порту" впервые будут созданы условия для организации кросс-докинга грузов, ускоряющего доставку товаров и снижающего затраты на складирование. Также впервые начнут оказываться фитосанитарные услуги", - сообщил Шмалей.

По его словам, после проведенных работ на территории объекта будут перерабатываться все виды грузов, транспортируемые по железной дороге. Сейчас на терминале осуществляется переработка тарно-штучных, тяжеловесных, насыпных грузов и контейнеров.

"В настоящее время на грузовом терминале Кутум отмечается положительная динамика по объему переработки крупнотоннажных контейнеров. Результат, достигнутый с начала текущего года, в три раза превосходит показатель за аналогичный период прошлого года", - пояснил он.

ПривЖД расположена на юго-востоке Европейской части России, в районе Нижней Волги и среднего течения Дона на территории Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Дорога связывает между собой промышленные города в низовьях Волги, является важным транспортным звеном между субъектами РФ и зарубежными странами.

Ранее сообщалось, что в ОАО "Российские железные дороги" планируют до 2025 года направить инвестиции в размере около 1,2 млрд рублей в развитие грузового терминала Кутум для увеличения грузооборота и перспектив дальнейшего развития международного транспортного коридора Север - Юг. Кутум позиционируется как "сухой порт", позволяющий накапливать различную номенклатуру грузов с дальнейшей доставкой ее в припортовую зону.