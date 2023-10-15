Министры G20 указали на проблемы, влияющие на восстановление мировой экономики

Речь идет, в частности, о высокой инфляции, накоплении странами задолженности и геоэкономической фрагментации

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Высокая инфляция, накопление странами задолженности и геоэкономическая фрагментация негативно влияют на восстановление мировой экономики, сообщается на сайте Минфина РФ по итогам заключительной министерской встречи Группы двадцати под председательством Индии. Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял участие в заключительном заседании.

"Члены "двадцатки" указали на широкий перечень проблем, которые оказывают негативное влияние на восстановление мировой экономики: устойчиво высокая инфляция, дальнейшее накопление задолженности стран, а также геоэкономическая фрагментация", - говорится в сообщении по итогам встречи, которая прошла 12-13 октября в Марракеше.

Кроме того, министры G20 отметили, что обеспечение ценовой стабильности и повышение фискальной дисциплины необходимы для стабилизации текущей экономической ситуации. Представители министерств финансов группы указали в том числе на важность продолжения проведения структурных реформ для обеспечения долгосрочного развития.

Как отмечается в сообщении, большое внимание уделялось рискам для глобальной системы финансовой безопасности, реформированию международной финансовой архитектуры, а также обсуждению последствий фрагментации мировой экономики.

Встреча в Марракеше состоялась на полях выездного Годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка и впервые с февраля 2022 года завершилась принятием совместного документа - коммюнике.