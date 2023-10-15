В ДНР с начала года отремонтировали более 4 млн кв. м дорог

Глава республики Денис Пушилин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Более 4 млн кв. м дорог приведено в порядок в ДНР с начала года, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Более 4 млн кв. м дорожного покрытия восстановлено с начала года и приведено в соответствие с нормативными стандартами качества Российской Федерации. Многое сделано для обеспечения комфортного передвижения по республике, для связи единой дорожной сетью нашего региона с соседними субъектами, развития ключевых транспортных и торговых узлов", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он также поздравил работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником. "Благодаря совместным усилиям и ответственному подходу к делу проектировщиков, строителей республики, специалистов регионов-шефов, госкомпаний дорожное строительство, ремонт и обслуживание дорог у нас не останавливается ни на минуту", - добавил Пушилин.