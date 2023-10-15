Собянин: производство продуктов питания в Москве за год выросло почти на 30%

По словам мэра, 24 предприятия имеют статус промкомплекса

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Производство продуктов питания в столице за год выросло почти на треть. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве около 250 предприятий, выпускающих продукты питания. В этом году их производство выросло почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Город помогает отрасли развиваться. Так, 24 предприятия получили статус промкомплекса - он дает налоговые льготы и другие преференции", - написал мэр.

Он отметил, что многие производители участвуют в программе "Сделано в Москве", которая продвигает локальные бренды. Так, на портале сделановмоскве.рф представлено больше 4 тыс. брендов и 16,5 тыс. товаров. "Мы привлекаем их к участию в фестивалях, ярмарках, продвигаем на маркетплейсах", - добавил Собянин.

Мэр также поздравил работников пищевого производства с профессиональным праздником и пожелал процветания "этой важной отрасли промышленности Москвы".