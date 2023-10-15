Нацбанк Украины сообщил, что МВФ создал фонд с целью сбора $65 млн для нужд Киева

Глава регулятора Андрей Пышный заявил, что в настоящее время доноры уже выделили $14 млн

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) создал организацию для развития Украины, страны-доноры намерены выделить для нее $65 млн. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный

"Сегодня МВФ объявил о запуске Фонда развития возможностей для Украины. Он охватит потребности в реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного осуществления реформ", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Пышныго, в настоящее время доноры уже выделили $14 млн. "Цель - собрать $65 млн", - отметил он.

Как указал руководитель регулятора, в задачи фонда входят в том числе реформирование украинской экономики и укрепление институциональной способности органов власти.