15 октября, 16:46

Нацбанк Украины сообщил, что МВФ создал фонд с целью сбора $65 млн для нужд Киева

Глава регулятора Андрей Пышный заявил, что в настоящее время доноры уже выделили $14 млн

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) создал организацию для развития Украины, страны-доноры намерены выделить для нее $65 млн. Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный

"Сегодня МВФ объявил о запуске Фонда развития возможностей для Украины. Он охватит потребности в реализации плана по развитию потенциала нашей страны, успешного осуществления реформ", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Пышныго, в настоящее время доноры уже выделили $14 млн. "Цель - собрать $65 млн", - отметил он.

Как указал руководитель регулятора, в задачи фонда входят в том числе реформирование украинской экономики и укрепление институциональной способности органов власти. 

Теги:
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