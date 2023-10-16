На Камчатке стартовал второй этап Охотоморской путины

Рыбаки планируют выловить около 650 тыс. тонн минтая

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Второй этап Охотоморской путины стартовал на Камчатке. Планируется, что рыбаки выловят около 650 тыс. тонн минтая, сообщили ТАСС в краевом Минрыбхозе.

"Сезон "Б" Охотоморской путины стартовал на Камчатке, в основном камчатские предприятия ориентированы на вылов минтая. Планируется, что в нашей подзоне они добудут порядка 650 тыс. тонн этого вида белорыбицы", - сообщили в профильном министерстве.

Уточняется, что в сезон "А" Охотоморской путины - зимой и весной 2023 года - добыто свыше 370 тыс. тонн белой рыбы. В основном это минтай, треска и сельдь.