В ВТБ сообщили, что около 20% россиян оформили либо планируют оформить льготную ипотеку

В большинстве случаев речь идет о небольшой сумме кредита, отметила пресс-служба кредитной организации со ссылкой на результаты совместного исследования с банком "Открытие"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Программами ипотеки с господдержкой воспользовались около 10% россиян в возрасте от 18 до 65 лет, еще 10% планируют взять такой кредит в ближайшее время, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на результаты совместного исследования с банком "Открытие".

"Около 10% россиян в возрасте от 18 до 65 лет уже пользовались программами льготной ипотеки. <...> 10% планируют воспользоваться льготными ипотечными программами в ближайшие три-шесть месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным опроса, проведенного банками ВТБ и "Открытие", 5% обращались за "семейной" ипотекой, 3% брали "ипотеку с господдержкой-2020". По 1% оформляли "Дальневосточную" и IT-ипотеку. Еще 11% использовали кредит на покупку жилья по рыночной ставке. Те же данные по соотношению тех, кто в ближайшее время обратится в банки: 5% планируют "семейную" ипотеку, 3% - "ипотеку с господдержкой - 2020", по 1% - IT- и "Дальневосточную" ипотеку. Еще 3% намерены в ближайшие полгода взять ипотеку по рыночной ставке.

В большинстве случаев речь идет о достаточно небольшой сумме кредита. Только 6% опрошенных предполагают взять в банке от 6 до 9 млн рублей, 4% - от 9 до 12 млн рублей и столько же свыше 12 млн рублей. 27% из тех, кто планирует воспользоваться льготной ипотекой, рассчитывают взять в банке 2-3 млн рублей. Еще столько же - 3-4 млн рублей. 18% опрошенных необходима сумма от 1 до 2 млн рублей, 15% - до 1 млн рублей.

При этом более 70% опрошенных банком вполне готовы к первоначальному взносу в 20%. 6% имеют в распоряжении больше половины собственных средств для покупки недвижимости. 10% имеют 30-50% собственных средств. Еще 20% опрошенных накопили 20-30% средств. 38% готовы внести в качестве первоначального взноса по кредиту 10-20% собственных средств. 23% располагают средствами до 10% от стоимости квартиры.

Отношение к процентной ставке

Однако, согласно данным опроса, две трети потенциальных заемщиков откажутся от использования льготных ипотечных программ, если ставки по ним повысятся. Только треть из тех, кто планирует брать кредит даже в случае повышения ставок, намерены воспользоваться той программой льготной ипотеки, под условия которой подходят.

По информации начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина, сейчас в ВТБ льготные сделки занимают более 71% от общего числа продаж, а на первичном рынке этот показатель достигает 96%. "Мы ожидаем, что до конца года клиенты продолжат смещать спрос в сторону льготных сделок", - приводится в сообщении его комментарий.

В ходе опроса каждый четвертый россиянин выступил за продолжение всех льготных ипотечных программ (на Дальнем Востоке 34%, на Северном Кавказе 13%). 16% опрошенных считают, что нужно продлевать срок действия "семейной" ипотеки, 5% - за "ипотеку с господдержкой - 2020", 2% поддерживают "IT-ипотеку", 1% - "Дальневосточную ипотеку". Только 6% за то, чтобы не продлевать срок действия ни одной из программ льготной ипотеки, а 44% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1 500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.