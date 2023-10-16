Минфин предложил схему соглашений по налогам с дружественными странами

В настоящее время переговоры о корректировке соглашения ведутся с Арабскими Эмиратами, сообщила газета "Ведомости"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин готов предложить дружественным странам обновить действующие или подписать новые соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со стандартного предложения. В настоящее время переговоры о корректировке соглашения ведутся с Арабскими Эмиратами, но окончательного решения пока нет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на интервью замминистра финансов Алексея Сазанова.

"Есть универсальная компромиссная редакция соглашения, которую мы готовы предлагать со ставками 10-10-10 (предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж на уровне 10%). Это увязано со ставками, которые мы предлагаем в САР для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций", - пояснил он.

Основным принципом кампании по заключению СИДН с нейтральными странами, которую сейчас ведет Минфин, является предотвращение повторения ситуации, когда бизнес использует иностранные юрисдикции прежде всего для получения пониженных налоговых ставок, учреждая там холдинговые компании. Условия новых соглашений должны способствовать повышению притока иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы, добавил Сазанов.

"Механизм [начала переговоров] работает так: к нам поступают обращения от бизнес-объединений с предложением подписать или донастроить то или иное соглашение. Ему сопутствует определенная аргументация, например, о росте торгового оборота с конкретной страной, удобстве ее использования при переориентации с западных рынков на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона или Ближнего Востока", - отметил Сазанов.

Замминистра финансов также указал, что отдельные послабления для конкретных видов бизнеса возможны, однако на холдинговые компаний с иностранным капиталом, которые регистрируются только для получения преференций по налогам, они не будут распространяться.