В Приморье выделят 800 млн рублей на газификацию в 2024-2025 годах

Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что на территории края уже построено 365 км газораспределительной сети

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Приморья за два года направят 800 млн на газификацию региона. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко во время общественных обсуждений краевого бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов.

"Всего на развитие газификации в крае предусмотрено почти 800 млн рублей, в том числе 2024 год - 445 млн, 2025 - 354 млн. Эти средства пойдут на строительство объектов газоснабжения и газификации двух муниципальных образований края. Это газовая котельная городского округа Спасск-Дальний, распределительный газопровод для муниципальной котельной №61 и распределительный газопровод для муниципальной котельной №79 во Владивостоке", - сказал губернатор.

Кожемяко уточнил, что в Уссурийске на газ переведено уже восемь котельных. "В настоящее время на территории края построено 365 км газораспределительной сети. Хочу отметить, что в прошлом году суммарное потребление природного газа составил 1,6 млрд куб. м. Это на 33% выше, чем в 2019 году", - обозначил глава региона.

Во время обсуждений бюджета губернатор сообщил, что в 2024 году планируется направить 24 млрд рублей на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог, мостов и путепроводов, а также на транспортное обслуживание населения. На мероприятия дорожного хозяйства - 20 млрд рублей, на мероприятия транспорта - почти 2 млрд рублей. В этом году в крае идет ремонт 207 км дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования.

"В 2024 году на мероприятия в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" планируется почти 5 млрд рублей. Из них 612 млн - на дороги местного значения муниципалитета, которые входят во Владивостокскую агломерацию. Всего планируем отремонтировать более 100 км дорог, в том числе 78 региональных, 41 - входящий во Владивостокскую городскую агломерацию, одно мостовое сооружение - 140 погонных метров", - обозначил Кожемяко, уточнив, что на ремонт автодорог регионального и межмуниципального планируется направить более 2 млрд рублей.

Объем средств, направляемых на содержание дорог регионального или межмуниципального значения, в 2024 году вырастет в два раза - до 7,5 млрд рублей. "За 2023-24 годы обновление техники пройдет на 8 млрд рублей у "Примавтодора". И первые 215 единиц они получат в этом году, более 160 единиц они получат в следующем году, в том числе 10 асфальтовых заводов, заводы щебеночные, это тяжелая техника, асфальтоукладчики, грейдера, экскаваторы, бульдозеры. С тем чтобы уже к 2025 году, к летнему сезону, выйти на возможности каждому филиалу <…> создать не менее 15 км асфальтированной дороги собственным силами", - добавил губернатор, отметив, что это позволит быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, которые происходят в регионе из-за сильных дождей.