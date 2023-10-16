Минфин не планирует осенью - весной дополнительно увеличивать налоговую нагрузку на ГМК

Как отметил замглавы ведомства Алексей Сазанов, вопрос повышения НДПИ для угольщиков не стоит в повестке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. У Минфина нет планов в осеннюю и весеннюю сессии Госдумы вносить изменения по росту налоговой нагрузки на горно-металлургический сектор, вопрос повышения НДПИ для угольщиков не стоит в повестке, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью газете "Ведомости".

"Если вы посмотрите на финальный текст документа, который был внесен в Госдуму, там нет речи о каком-то диспаритете в уровне налоговой нагрузки и планах ее увеличения для горно-металлургического комплекса. На ближайшие осеннюю и весеннюю сессии в Госдуме у нас таких планов нет точно", - сказал он, говоря о внесенном бюджетном пакете.

Отвечая на вопрос о возможности увеличения НДПИ на уголь, Сазанов сказал: "Уже введена экспортная пошлина на уголь в привязке к курсу рубля. Я могу точно сказать, что вопрос повышения НДПИ для угольщиков больше не стоит на повестке".

Правительство России ввело гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Пошлины, привязанные к курсу рубля, начали действовать с 1 октября 2023 года. Под действие пошлин подпадают угольные компании.

Минэнерго РФ оценивает, как введение гибкой экспортной пошлины повлияет на угольную промышленность и экономику угледобывающих регионов, сообщал ТАСС заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.