Более 7 тыс. участников Московского инновационного кластера получили гранты и субсидии

Одна из самых востребованных мер - финансовая поддержка

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. участников Московского инновационного кластера (МИК) получили гранты и субсидии за четыре года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Москвы.

"Сегодня столица предоставляет деловому сообществу большой набор инструментов для развития бизнеса. Это субсидии, кредиты на льготных условиях, займы под поручительство, полезные онлайн-сервисы, консультации экспертов и многое другое. На платформе Московского инновационного кластера собрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки. Заявки на 25 из них принимаются онлайн", - сказала заммэра Наталья Сергунина, слова которой привела пресс-служба департамента.

Отмечается, что с 2019 года предприниматели воспользовались этой возможностью свыше 38 тыс. раз. Всего за последние четыре года гранты и субсидии на сумму почти 12,5 млрд рублей одобрили более чем 7 тыс. участников МИК. Одна из самых востребованных мер - финансовая поддержка. Ее можно разделить на возвратную (например, льготные кредиты, займы) и безвозмездную (гранты и субсидии).

"Привлечение дополнительных средств стимулирует запуск новых направлений, способствует укреплению сектора малого и среднего бизнеса, а также позволяет создать условия для импортозамещения. <...> Развитие современного мегаполиса невозможно без совершенствования его инновационной инфраструктуры. Важную роль в этом процессе играют высокотехнологичные компании. Проекты московских разработчиков активно применяются в различных отраслях жизни - в сфере культуры, информационных технологий, медицины, строительства и других. Начинающие и опытные предприниматели, создающие значимые для города решения, могут рассчитывать на комплексную поддержку", - добавили в пресс-службе.

Доступные варианты финансовой поддержки, а также требования к их получателям и формы заявок опубликованы на сайте МИК.