Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Общие запасы газа в ЕС достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89% (на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 107,75 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) стран ЕС 14 октября, согласно данным GIE, составил 10 млн куб. м. В то же время закачка составляла 246 млн куб. м.

В ходе недели в Центральной и Западной Европе прогнозируется значительное похолодание. Во второй половине недели температуры в ночные часы в ряде регионов могут даже уходить в минусовую зону. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре выросла до 21%.

Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы немного подросли, но в октябре все равно находятся на минимуме с февраля 2022 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 46% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составляла $417 за 1 тыс. куб. м, а в октябре - $475.

Ранее абсолютный максимум заполненности ПХГ ЕС наблюдался 28 октября 2019 года - 97,84%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее отмечало, что Европа может заполнить свои газовые хранилища практически на 100%, но даже такие высокие запасы в случае холодной зимы и полной остановки поставок газа из России могут привести к нестабильности на рынке зимой. МЭА также допускало, что к концу грядущего отопительного сезона запасы в ПХГ ЕС могут опуститься ниже критических 20%. Пройти прошлый отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой.

При этом напряженность на газовом рынке Европы может вернуться к концу предстоящей зимы на фоне холодной погоды и снижения доступности СПГ.

Подача газа через Украину

Газ на бирже в Европе торгуется выше $600 за 1 тыс. куб. м впервые с середины февраля. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 16 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.