ЕАБР ожидает ускорения годовой инфляции в Белоруссии в октябре

В сентябре она замедлилась до исторического минимума в 2%

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечают, что годовая инфляция в Белоруссии замедлилась до исторического минимума в 2%, однако ожидают ее ускорения в октябре.

"Годовая инфляция в Беларуси в сентябре обновила исторический минимум: 2,0% год к году в сентябре по сравнению с 2,3% в августе и 2,7% в июле, - говорится в отчете ЕАБР. - С октября 2023 года годовая инфляция ускорится в силу выхода из расчета низких показателей октября 2022 года".

Эксперты отметили, что основным драйвером снижения годового роста цен стало "замедление роста цен на продовольственные товары - 2,4% год к году в сентябре по сравнению с 3,4% в августе". При этом по непродовольственным товарам четвертый месяц подряд фиксируется дефляция: минус 2,3% в сентябре после минус 2,6%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре 2022 года подписал директиву "О недопустимости роста цен", которой было предписано ввести в действие систему их регулирования и обеспечить контроль за ценовой дисциплиной. Директивой ввели запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Совет министров Белоруссии со своей стороны принял постановление, которым ввел новую систему регулирования цен, позднее в это постановление был внесен ряд изменений. Ранее власти республики заявили о планах по итогам 2023 года ограничить инфляцию на уровне не более 7-8%.