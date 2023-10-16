Fujitsu начала процесс ликвидации российского бизнеса

Дата ликвидации назначена на 15 августа 2024 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu запустил процесс ликвидации российского юрлица ООО "Фуджитсу технолоджи солюшнз".

Дата ликвидации назначена на 15 августа 2024 года, следует из данных сервиса Rusprofile.

Ранее об этом сообщил РБК и направил запрос в Fujitsu.

Как пишет издание, Fujitsu приостановила прямые поставки продукции и услуг после начала специальной военной операции на Украине, но до сих пор не заявляла о полном уходе с российского рынка.