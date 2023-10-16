16 октября, 07:07

Fujitsu начала процесс ликвидации российского бизнеса

Nigel Treblin/ Getty Images
© Nigel Treblin/ Getty Images

Дата ликвидации назначена на 15 августа 2024 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu запустил процесс ликвидации российского юрлица ООО "Фуджитсу технолоджи солюшнз".

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Дата ликвидации назначена на 15 августа 2024 года, следует из данных сервиса Rusprofile.

Ранее об этом сообщил РБК и направил запрос в Fujitsu.

Как пишет издание, Fujitsu приостановила прямые поставки продукции и услуг после начала специальной военной операции на Украине, но до сих пор не заявляла о полном уходе с российского рынка. 

Теги:
ЯпонияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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