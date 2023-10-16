16 октября, 09:08

Украина планирует получить от Запада более $46 млрд в 2024 году

Как заявил депутат Рады Ярослав Железняк, от правительства США и других официальных кредиторов планируется получить $28 млрд, от ЕС - $10 млрд, от МВФ - $6 млрд, от МБРР - $2,2 млрд

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Украинские власти заложили в проект бюджета на следующий год поступления от западных партнеров на сумму около $46,2 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале со ссылкой на документы к бюджету на 2024 год он указал, что Киев планирует получить от правительства США и других официальных кредиторов $28 млрд, от ЕС - $10 млрд, от МВФ - $6 млрд, от Международного банка реконструкции и развития - $2,2 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает страны Запада предоставлять поддержку. В Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Однако в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит - около $42 млрд. При этом Зеленский потребовал, чтобы на военные расходы было выделено не менее 21,6% ВВП. Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, желающих выделять деньги Киеву в западных странах становится все меньше и меньше, а украинским властям все сложнее просить о новом финансировании. 

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Украина
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