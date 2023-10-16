Кабмин Южной Осетии увеличил размер прожиточного минимума на 0,44%

Речь идет о сумме в 15 157 рублей

ЦХИНВАЛ, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Южной Осетии утвердило размер прожиточного минимума на душу населения за третий квартал 2023 года в размере 15 157 рублей. Это на 0,44% больше, чем во втором квартале. Соответствующее решение кабинет министров принял единогласно.

"Величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам в Республике Южная Осетия на третий квартал 2023 года предлагаем утвердить в размере 15 157 рублей, для трудоспособного населения - 16 214 рублей, для пенсионеров - 12 334 рубля, для детей - 16 102 рубля", - сказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития республики Дзамболат Тадтаев, вынося вопрос на заседание.

При сравнении показателей третьего квартала с показателями второго просматривается следующая тенденция: величина прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 66 рублей (0,44 %), для трудоспособного населения - на 65 рублей (0,4 %), для пенсионеров - на 56 рублей (0,46 %), для детей - на 78 рублей (0,49 %).

В правительстве уточнили, что увеличение показателя в третьем квартале 2023 года обусловлено ростом средних цен на продовольственные товары. Сумма прожиточного минимума утверждается правительством ежеквартально на основе анализа динамики цен.