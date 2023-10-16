Новак сообщил, что мировая экономика к 2050 году пройдет пик потребления нефти и газа

По словам вице-премьера, Россия останется лидером в энергетике даже в 2073 году

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак считает, что если к 2035 году энергетический баланс в мире особо не изменится, то через 50 лет произойдут существенные изменения. Пройдет пик потребления нефти и газа, их доля сократится с текущих 85% до 60%, а вот значение возобновляемых источников энергии и атома, напротив, вырастет. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью журналисту Марине Ким. Кадры были показаны в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Что касается 50 года, да. Скорее всего, к этому времени мы пройдем пик потребления нефти и газа. Доля углеводородов, по разным экспертам оценок, снизится, может быть, до 60%", - отметил он.

В то же время, по его словам, человечество и через 50 лет продолжит использовать дрова и уголь, а Китай и Индия станут одними из лидеров в энергетике за счет производства комплектующих для ВИЭ. Россия при этом останется лидером в энергетике даже в 2073 году.

"Я думаю, что будет большая доля в энергобалансе солнца, ветра, атома. Сохранится так или иначе гидроэнергетика. Даже и уголь будет, и дрова будут, и нефть, газ будут. Просто их доля сократится, - отметил вице-премьер. - Если говорить о производстве, допустим, на основе солнечных батарей либо ветровых установок, то крупнейшими будут Китайская народная республика, Индия".