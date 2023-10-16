"Газпром экспорт" подал иск о запрете EuRoPol GAZ продолжать разбирательство в Стокгольме

Заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 26 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" подал исковое заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете польско-российской компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал - Европа, продолжать арбитражное разбирательство в Стокгольме. Это следует из картотеки российского суда.

Суд принял исковое заявление и назначил судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 26 октября.

В мае польский вице-премьер и министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин сообщил, что Europol GAZ подал исковое заявление в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме против российской компании "Газпром" на 6 млрд злотых (свыше $1,4 млрд). Europol GAZ, отвечающая за транзит газа, подала в арбитраж иск против "Газпрома" о возмещении около 850 млн злотых (примерно $220 млн) непогашенного долга за транспортировку газа, пояснил тогда он. Помимо этого, Europol GAZ намерена получить от "Газпрома" еще более 5 млрд злотых (примерно $1,2 млрд) за "упущенную прибыль" из-за того, что "в данное время не пересылает российский газ". Поставки природного газа в Польшу были прекращены "Газпромом" более года назад, так как Польша отказалась оплачивать газ в рублях.

В октябре польский энергетический концерн Orlen заявил о переводе под его управление компании Europol GAZ. Orlen заявил, что 9 октября 2023 года глава Управления по охране конкуренции и потребителей после проведения антимонопольного разбирательства принял решение о согласии на слияние, заключающееся в том, что Orlen берет на себя контроль над транзитной газопроводной системой Europol GAZ.

Компания Europol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, которое является собственником польского участка газопровода Ямал - Европа. При этом оператором этого участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является польская компания Gaz-System. В ноябре прошлого года Польша перевела акции "Газпрома" в компании Europol GAZ под принудительное управление в связи с попаданием компании в польский санкционный список.

26 апреля Польша опубликовала свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий более 50 позиций, как фирмы, так и частных лиц. В список вошел, в частности, "Газпром". Позднее под предлогом защиты национальных интересов власти Польши начали переводить российскую собственность под принудительное управление, а затем передавать ее польским компаниям.