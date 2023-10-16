16 октября, 12:33,
обновлено 16 октября, 12:45

Выработка "Мосэнерго" в январе - сентябре выросла на 1,5%

Она составила 44,84 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам девяти месяцев 2023 года нарастила производство электроэнергии на 1,5%, до 44,84 млрд кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.

При этом отпуск тепла снизился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 50,52 млн Гкал. Основное влияние на динамику этого показателя оказали высокая температура наружного воздуха в апреле - мае текущего года и сокращение продолжительности отопительного периода 2022-2023 годов по сравнению с предыдущим, а также позднее начало отопительного периода 2023-2024 годов, уточняется в сообщении.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тыс. Гкал⋅ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг". 

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