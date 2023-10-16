Подмосковные компании подписали с Турцией экспортные контракты на 2 млрд рублей

В частности, регион поставляет в Турцию каучук и изделия из него, а также продукцию металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экспортеры Московской области при помощи Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности с 2020 года заключили около 20 контрактов с Турцией на общую сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С 2020 года поддержанный экспорт подмосковных компаний в Турцию превысил 2 млрд рублей. Содействие в заключении контрактов им оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД). В числе экспортеров - 14 компаний, подписавших 19 контрактов", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что фонд оказывает предприятиям региона разные виды помощи: от бесплатных образовательных программ и семинаров до содействия в участии в международных выставках, проходящих как в России, так и за рубежом.

В министерстве добавили, что Турция входит в число важных торговых партнеров Подмосковья. В перечне товаров, поставляемых Московской областью в Турцию, например, каучук и изделия из него, продукция металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности и многое другое.