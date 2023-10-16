Ушаков сообщил, что Россия и Китай в 2023 году уже нарастили торговлю на 24%

Помощник президента РФ обратил внимание, что Москва и Пекин упорно движутся к цели, которая выдвинута лидерами двух стран - достичь товарооборота в $200 млрд

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Объем товарооборота между Москвой и Пекином только за восемь месяцев 2023 года вырос почти на четверть, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Китай является нашим главным торговым партнером, Россия же впервые поднялась на шестую строчку в списке основных внешнеэкономических контрагентов Китая. В январе - августе текущего года объем двусторонней торговли вырос на 24,3%, до 141,5 млрд долларов", - сказал он на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

Ушаков обратил внимание, что Москва и Пекин упорно и целенаправленно движутся к цели, которая была выдвинута лидерами двух стран - достичь товарооборота в $200 млрд. "И имеются все предпосылки, что этот рубеж мы пройдем уже по итогам текущего года.", - отметил дипломат.