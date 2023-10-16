Минфин в 2023 году не будет брать дополнительные средства из резервного фонда на госдолг

Объем расходов на обслуживание госдолга в 2023 году составляет 1,519 трлн рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин РФ в 2023 году не планирует брать дополнительные средства из резервного фонда на обслуживание госдолга, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

На вопрос, не исключает ли Минфин, что в дальнейшем потребуется дополнительно взять средства на обслуживание госдолга из резервного фонда, Колычев ответил: "В этом году - нет".

Согласно распоряжению кабмина в 2023 году Минфин РФ дополнительно получит 215 млрд рублей из резервного фонда правительства на обслуживание государственного долга.

Как поясняли в Минфине, дополнительная потребность в расходах на обслуживание госдолга РФ вызвана в том числе ростом ключевой ставки ЦБ, однако уровень госдолга РФ на следующий трехлетний период не превысит 20% ВВП.

"Просто закладывали меньше, а это тот способ, которым возможно финансировать увеличивающиеся расходы из резервного фонда. Стандартная практика. А почему больше получилось - потому что ставки выросли. Не только ставки, но и когда тот бюджет делали осенью, не закладывали в конце прошлого года увеличение заимствований, а оно де-факто произошло. И объем заимствований вырос по сравнению с плановыми, под которые планировался объем расходов на обслуживание в этом году", - отметил Колычев.

Как следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, объем расходов на обслуживание госдолга РФ в 2023 году составляет 1,519 трлн рублей.