Минфин считает традиционный расчет бюджетного правила более эффективным

Замглавы ведомства Владимир Колычев сообщил, что Минфин не рассматривал вариант расчета бюджетного правила по объему доходов, как в 2022 году, но не в рублях, а в валюте

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минфин считает расчет бюджетного правила из базовой цены нефти лучшим механизмом, чем из базовых нефтегазовых доходов, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"У нас в том году было $60 за баррель, просто выраженные в рублях, а теперь $60 вернулись в традиционный механизм. Он, на самом деле, лучше. Нас и рынок просил об этом", - отметил Колычев.

При этом замминистра сказал, что Минфин не рассматривал вариант расчета бюджетного правила по объему доходов, как в 2022 году, но не в рублях, а в валюте.

Глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 22 сентября говорил, что министерство предлагает в 2024 году вернуться к расчету параметров бюджетного правила не из суммы нефтегазовых доходов, а из базовой цены на нефть, которая установлена на уровне $60 за баррель.

Модификация бюджетного правила

Согласно действующему бюджетному правилу дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что по смягченному бюджетному правилу отсечка рассчитывается в 2023 году не от стоимости нефти, а от нефтегазовых доходов. Как он отмечал, планка составляет 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, при этом из них 900 млрд рублей направляется в ФНБ.