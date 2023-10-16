Зеленский: Украина заинтересована в американских инвестициях в энергетику страны

По словам украинского президента, Киев рассчитывает на активное привлечение бизнеса США к долгосрочным проектам в различных отраслях

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Частные инвестиции из США в энергетическую инфраструктуры Украины представляют для Киева особый интерес в вопросе восстановления страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем президента США Джо Байдена по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер.

Переговоры прошли в Киеве. Это первый визит Притцкер на Украину после ее назначения на должность 14 сентября.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на активное привлечение американского бизнеса к долгосрочным проектам в различных отраслях украинской экономики, в том числе в сельском хозяйстве, машиностроении, химической промышленности. "Особый интерес представляет участие американских компаний в реконструкции украинской энергетической системы. Это особенно актуально в преддверии зимнего периода", - приводятся слова президента на сайте его офиса. По мнению Зеленского, для привлечения инвестиций следует разработать механизмы гарантирования рисков.

"Нам важно понимать, что Соединенные Штаты готовы помочь Украине пройти зимний период и защитить объекты критической инфраструктуры", - указал глава государства. Он также заявил, что все партнеры Украины подробно проинформированы о потребностях по усилению системы противовоздушной обороны страны для защиты маршрутов экспорта и критической инфраструктуры.

Как сообщили в офисе президента, собеседники обсудили и вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году. "Был отдельно поднят вопрос использования замороженных российских активов как существенного источника средств для восстановления Украины", - добавили в Киеве.

В конце сентября Притцкер выразила мнение, что российские активы, замороженные странами Запада после начала специальной военной операции, должны быть использованы на восстановление Украины. С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности (частной, государственной или корпоративной) абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.