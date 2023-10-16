В Брянской области ФНС собрала налогов на треть больше, чем за 2022 год

По данным регионального управления ФНС, динамика связана с ростом промышленного производства и увеличением полученных авансовых платежей в оборонно-промышленном комплексе

БРЯНСК, 16 октября. /ТАСС/. Налогоплательщики в Брянской области за девять месяцев 2023 года заплатили 104 млрд рублей налогов, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления ФНС.

"За девять месяцев текущего года в бюджетную систему поступило почти 104 млрд рублей, что на 29% или на 23 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

По словам руководителя УФНС России по Брянской области Андрея Маркелова, положительная динамика поступлений сложилась по всем уровням бюджетной системы. Она связана с увеличением объемов промышленного производства и ростом полученных авансовых платежей в оборонно-промышленном комплексе, а также индексации фонда оплаты труда, позитивной деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства.