Минфин заявил, что расходы бюджета из-за роста ключевой ставки составят 200 млрд рублей

Замглавы Минфина РФ Владимир Колычев отметил, что год назад оценка, вероятно, была не ниже

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга страны и льготных кредитных программ из-за роста ключевой ставки на 1 п.п. могут составить 200 млрд рублей, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев в кулуарах Госдумы.

"Да, есть (оценка Минфина по расходам из-за роста ставки - прим. ТАСС). Там больше 200 млрд [рублей] на 1 п.п", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Минфина оценка того, на сколько вырастут расходы бюджета при повышении ключевой ставки на 1 п.п.

"Льготные кредиты - чуть больше 10 трлн [рублей], там под 12 трлн [рублей]. Это общий размер кредитов, по которым ставка за счет федерального бюджета льготируется. Соответственно, там и ОФЗ еще под десятку [трлн рублей]", - уточнил замминистра.

Отвечая на вопрос, была ли оценка ниже в прошлом году, Колычев отметил, что год назад оценка, вероятно, была не ниже. "Думаю, год назад - нет. Так как все постепенно происходит, то год назад, наверное, не так будет ярко чувствоваться эта разница. Если взять 5 лет назад или 10, то сильно меньше", - добавил замминистра.