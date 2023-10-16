В Твери намерены запустить первый российский аналог насосов для нанесения разметки

Реализовать проект планируют в 2024 году

ТВЕРЬ, 16 октября. /ТАСС/. "Тверская механическая компания" в рамках программы импортозамещения запустит в 2024 году производство первых отечественных поршневых насосов для безвоздушного нанесения краски дорожной разметки, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

"По программе "Импортозамещение" региональным фондом развития промышленности "Тверской механической компании" будет предоставлен льготный заем на локализацию выпуска оборудования для нанесения горизонтальной разметки и содержания автомобильных дорог. Это позволит предприятию изготавливать собственные компоненты - линейку поршневых насосов для безвоздушного нанесения краски. Продукция станет первым российским аналогом товаров импортного производства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компания планирует выпускать около 100 единиц изделий в год, выход на проектную мощность предусмотрен в 2024 году. "ТМК является производителем оборудования для нанесения пластиковой дорожной разметки, в рамках максимальной локализации производства разработана конструкторская документация и тестовый образец поршневого насоса подачи специальной краски для дорожной разметки. Ранее эти компоненты приобретались за рубежом", - сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития региона Иван Егоров.

Для запуска производственной линии закупят специальную технику - металлообрабатывающие центры с числовым программным управлением.