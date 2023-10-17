"Известия": ФАС планирует смягчить наказания за нарушение закона о рекламе

По данным газеты, мера направлена на снижение административной нагрузки на бизнес

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект, которым предлагается ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение некоторых статей закона "О рекламе" вместо штрафов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на антимонопольный орган.

"Предупреждение - это инструмент "мягкого права", который уже хорошо себя зарекомендовал в антимонопольном законодательстве, - сообщили газете в пресс-службе антимонопольного органа. - Он направлен на снижение административной нагрузки на бизнес и профилактику нарушений". В ФАС уточнили, что выдача предупреждений будет возможна, если нарушения не будут связаны с обманом и введением в заблуждение потребителей.

Как пояснили в ФАС, нарушения, за которые предлагают выносить предупреждения, "не относятся к числу наиболее частых, при этом предлагаемые изменения будут направлены на профилактику таких нарушений". Отмечается, что дело по признакам нарушения законодательства о рекламе будет возбуждаться только в случае неисполнения предупреждения.

По информации "Известий", документ уточняет, какая информация не относится к рекламе.

"Согласно законопроекту, рекламой не будут признаваться опросы общественного мнения и упоминания о товаре, его изготовителе или продавце, которые сами по себе не являются сведениями рекламного характера и органично интегрированы в произведения науки, литературы, искусства или в иной результат интеллектуальной деятельности", - рассказали газете в антимонопольной службе.

О сборе данных о рекламе

Поправки к закону "О рекламе", которые предусматривают сбор данных о всей рекламе в российском сегменте интернета в единую систему, вступили в силу с 1 сентября 2022 года. Вся реклама в сети, кроме рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, теперь помечается надписью "реклама". Исключение составляет реклама собственных товаров, которую распространяют по электронной почте или через рассылку сообщений группам пользователей. Вся остальная реклама вместе с пометкой должна также содержать указание на рекламодателя или сайт с информацией о нем.

Для учета, хранения и обработки таких данных был создан Единый реестр интернет-рекламы. В него включаются в том числе сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, а также о рекламных посредниках.

Информация поступает в систему не напрямую от самих рекламодателей и распространителей рекламы, а через операторов рекламных данных. К ним относятся "Лаборатория разработки" ("Сбер"), "Яндекс оператор рекламных данных" ("Яндекс"), "ВК рекламные технологии" (VK), "Озон ОРД" ("Озон"), "Медиаскаут" (МТС), "Первый ОРД" ("Вымпелком"), "ОРД-А" ("Амбердата").