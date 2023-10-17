Kyodo: на шести заводах Toyota из-за проблем с комплектующими приостановили сборку

По данным агентства, такое решение приняли из-за последствий взрыва на одном из предприятий

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Автомобилестроительная корпорация Toyota Motor временно остановила 10 сборочных линий на шести своих заводах в Японии из-за проблем с доставкой комплектующих. Они возникли после взрыва на предприятии по изготовлению комплектующих, сообщило информационное агентство Kyodo.

По его данным, линии будут остановлены 17 октября. Решение о возобновлении работы в последующие дни предполагается принять дополнительно. Взрыв на вспомогательном предприятии произошел 16 октября. Ранения получили два сотрудника, один из них госпитализирован. Причины взрыва расследуются.

В результате инцидента практически остановлена работа шести заводов в префектурах Айти и Миэ в центральной части острова Хонсю. Предприятие по производству комплектующих расположено в префектуре Айти. Toyota имеет на территории страны 14 сборочных предприятий, их продукция идет и на экспорт. На остановленных заводах выпускаются такие модели, как Toyota Land Cruiser и RAV4.

Toyota за первую половину этого года произвела в мире более 5,6 млн автомобилей - рекордно высокий показатель за данный срок. По сравнению с тем же периодом 2022 года производство увеличилось на 10,3%. Компания в первой половине 2023 года продала более 5,4 млн авто. По этому показателю она уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире.