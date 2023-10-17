На кредиты для легпрома предложили выделять 1 млрд рублей в год

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что такая мера является ключевой для поддержки предприятий отрасли

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает выделять из федерального бюджета 1 млрд рублей ежегодно на субсидирование процентных ставок по кредитам для легкой промышленности. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"Законопроектом (о федеральном бюджете - прим. ТАСС) предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на субсидирование процентных ставок на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции - с предусмотренных в прошлом бюджете 610,9 млн рублей в 2024 году и 616 млн рублей в 2025 году до 0 рублей в 2024-2026 годах. ТПП РФ предлагает предусмотреть в федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов денежные средства на субсидирование процентных ставок по указанному направлению в размере 1 млрд рублей ежегодно", - заявил Катырин по итогам анализа экспертами ТПП проекта закона о бюджете РФ на 2024-2026 годы.

По его словам, эта мера является ключевой для поддержки предприятий отрасли. Субсидия предоставляется в размере 70% суммы фактических затрат организации на уплату процентов по кредиту (но не более 70% ключевой ставки), что повышает доступность кредитных ресурсов для организаций.

Сокращение субсидий окажет негативное воздействие на реализацию программы государственной поддержки легкой промышленности, которая позволила в период санкций и ограничений существенно смягчить последствия внешних ограничений, защитить бизнес, сохранить рабочие места, отметил глава ТПП.