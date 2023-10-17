Google из-за сбоя показывал курс доллара в 62 рубля

На Мосбирже курс доллара в это время находился на уровне 97,3975 рубля

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. В биржевом сервисе Google из-за сбоя курс доллара опустился до значения в 62,62 рубля. Об этом свидетельствовало значение курса валют по запросу "курс доллара" в поисковике на 21:14 мск 16 октября.

К закрытию Мосбиржи того же дня курс доллара находился на уровне 97,3975 рубля, что более чем на 30% выше, чем отображалось в биржевом сервисе Google.

По состоянию на 21:35 мск понедельника, курс доллара вернулся к реальным значениям и составлял 97,43 рубля.

В последний раз доллар торговался на уровне 62,62 рубля 12 декабря 2022 года.