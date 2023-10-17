Фонд развития промышленности ДНР за три года поддержит бизнес на 5 млрд рублей

Как сообщил глава региона Денис Пушилин, суммы займов варьируются от 5 до 100 млн рублей под 1% на семь лет

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики (ФРП ДНР) в течение трех лет окажет помощь бизнесу на 5 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Фонд развития промышленности - достаточно важный инструмент. Я хотел бы сказать, что мы делаем на этом акцент в рамках развития наших предприятий, потому что долгий период времени наши предприятия были лишены и банковских инструментов, и кредитов, и прочих. Сейчас, конечно же, ситуация меняется и Фонд развития промышленности сейчас на три года уже запланировал оказание поддержки предприятий на сумму 5 млрд [рублей]", - рассказал Пушилин.

Глава региона уточнил, что вопрос о выделении средств рассматривается 80 дней, суммы займов варьируются от 5 до 100 млн рублей под 1% на семь лет.

"Серьезная достаточно поддержка, я вижу уже достаточный спрос и запрос. Я думаю, что до конца года мы выйдем за сумму, превышающую миллиард даже с учетом того, что осталось до конца года не так много времени", - сказал он.

Фонд развития промышленности создан правительством ДНР 18 июля прошлого года. Его главной задачей заявлено оказание помощи промышленным предприятиям республики и обеспечение их конкурентоспособности на внешнем рынке. Первый заем в размере 18,239 млн рублей в регионе получил производитель корпусной мебели ООО "Бервер" в октябре 2023 года.