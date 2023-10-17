S8 Capital планирует выпускать лифтовое оборудование и свечи зажигания под брендом Meteor

В компании заявили, что под единым брендом также объединены бизнесы по производству котлов отопления и электроинструментов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Холдинг S8 Capital будет выпускать лифтовое оборудование, свечи зажигания, котлы отопления и электроинструменты под одним брендом Meteor, говорится в сообщении компании.

"В рамках консолидации промышленных активов, многопрофильный холдинг S8 Capital объединил под единым брендом Meteor бизнесы по производству лифтового оборудования, свечей зажигания, котлов отопления и электроинструментов", - отмечается в сообщении.

При этом шинные активы холдинга S8 Capital войдут в шинный кластер, формирующийся под управлением группы компаний "Кордиант".

Таким образом, предприятие "Энгельс Отопительные системы" стало "Метеор термотехника Энгельс", "Энгельс электроинструменты" переименовано в ООО "Метеор Тех Энгельс", а предприятие по производству свечей зажигания ООО "Энгельс свечи зажигания" планируется переименовать позднее.

"Как и прежде, ООО "Метеор термотехника Энгельс" продолжит деятельность по производству и реализации промышленных и бытовых газовых котлов для отопления и горячего водоснабжения, а ООО "Метеор тех Энгельс" - по производству электроинструментов", - подчеркнули в S8.

В июле 2022 года многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел все активы американской Otis Elevator Company в России, а в апреле 2023 года - российские активы немецкого концерна Bosch в городе Энгельс. В периметр сделки вошли 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.