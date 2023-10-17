Путин отметил восстановление товарооборота России и Вьетнама после небольшого спада

Также развиваются гуманитарные связи двух стран и сотрудничество на международной арене, добавил президент РФ

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Российско-вьетнамский товарооборот в 2023 году растет, развиваются также гуманитарные связи двух стран и сотрудничество на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с его вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом.

"К сожалению, в прошлом году мы наблюдали некоторый спад торгово-экономического взаимодействия, но в этом году мы наблюдаем определенную корректировку в сторону повышения, рост составил за первые шесть месяцев текущего года 6,6%", - сказал Путин.

Он отметил, что для развития торговых связей работает межправительственная комиссия двух стран. Президент напомнил также о соглашении о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, и потенциал в этой сфере, по словам Путина, еще не раскрыт.

"Развиваются и гуманитарные связи", - продолжил президент. В этой связи он назвал очень важным моментом и символом российско-вьетнамских отношений открытие в Санкт-Петербурге в этом году памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину.

"И, конечно, мы очень активно сотрудничаем на международной арене. В общем, у нас большая повестка дня", - подчеркнул президент РФ в начале встречи.