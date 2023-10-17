Путин предложил подумать, как вернуть торговые отношения России и Венгрии к росту

В 2022 году у стран был значительный рост торгово-экономического взаимодействия - более 80%, отметил президент России

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Москве и Будапешту стоит подумать над тем, как добиться дальнейшего роста товарооборота, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"В прошлом году у нас был значительный рост торгово-экономического взаимодействия, свыше 80%. К сожалению, за этот год мы наблюдаем - за первые семь месяцев - падение, минус 35%. Это не отыгрывает 80% с лишним [роста] прошлого года, слава богу, но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане", - указал он.