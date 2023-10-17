"Алмаз-Антей" принял площади будущего ракетного завода в индустриальном парке "Руднево"

До конца 2024 года на этой площадке будет развернута часть производственных мощностей Концерна, сообщили в пресс-службе "Алмаз-Антея"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" принял производственные площади будущего ракетного завода в индустриальном парке "Руднево". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"17 октября 2023 года в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" состоялась торжественная церемония передачи площадей будущего ракетного производства Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", - указали в пресс-службе концерна.

Там информировали, что до конца следующего года на этой площадке будет развернута часть производственных мощностей Концерна ВКО "Алмаз-Антей", что обеспечит своевременное выполнение многократно возросшего государственного оборонного заказа и создание нескольких тысяч новых рабочих мест.

"Теперь перед нами стоит сложнейшая задача: запустить здесь, в "Руднево", серийное производство новых ракет в кратчайшие сроки", - констатировал глава холдинга Ян Новиков, слова которого приводят в пресс-службе.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минобороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин.