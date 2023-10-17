Госдума ратифицировала протокол об освобождении от пошлины при вывозе пропана в Абхазию

Протокол был подписан 16 мая

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РФ и Абхазии о режиме торговли товарами, который предусматривает включение пропана в перечень товаров, вывозимых из РФ на таможенную территорию Абхазия без применения вывозной таможенной пошлины. Документ инициирован правительством России.

Протокол был подписан 16 мая 2023 года в городе Москве. Протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

"Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тыс. тонн в год", - говорится в пояснительной записке.