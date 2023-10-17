ФСЭГ зафиксировал снижение потребления газа странами Европы в сентябре на 11%

Оно достигло 19 млрд куб. м на фоне увеличения солнечной и атомной генерации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Потребление газа странами Евросоюза (ЕС) в сентябре 2023 года снизилось на 11% в годовом выражении, до 19 млрд куб. м на фоне увеличения солнечной и атомной генерации. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 21% в прошлом месяце, а потребление газа Китаем в августе выросло на 11%, говорится в отчете Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

В целом общее потребление газа в ЕС в январе - сентябре сократилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 234 млрд куб. м.

"В сентябре 2023 года потребление газа в Европейском союзе вернулось к снижению после резкого роста в предыдущем месяце. Потребление газа снизилось на 11% в годовом выражении, составив 19 млрд куб. м. Это уменьшение было связано с продолжающимся внедрением регламента ЕС, предусматривающего добровольное сокращение спроса на газ на 15% с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Более того, увеличение выработки солнечной и атомной энергии в производстве электроэнергии снизило зависимость от газа в структуре производства электроэнергии в ЕС", - говорится в документе. При этом спрос в промышленном секторе некоторых стран ЕС начал восстанавливаться на фоне падения цен на газ, но по-прежнему не достиг уровней, наблюдавшихся в предыдущие годы.

В частности, спрос на газ в Германии в сентябре снизился на 16% - до 3,6 млрд куб. м; в Италии - на 0,1%, до 3,8 млрд куб. м; во Франции - на 27%, до 1,4 млрд куб. м; в Испании - на 6%, до 2,4 млрд куб. м.

Великобритания снизила потребление газа на 21% - до 3 млрд куб. м.

Общее потребление газа Китаем в августе, согласно отчету ФСЭГ, выросло на 11% год к году - до 33 млрд куб. м (в январе - августе 2023 г. спрос вырос на 7,4% - до 260 млрд куб. м).

Импорт трубопроводного газа в ЕС в сентябре составил 10,8 млрд куб. м, что на 19% ниже, чем в августе, и на 21% меньше показателя годом ранее. В целом в январе - сентябре 2023 года трубопроводные поставки в ЕС снизились на 29% - до 115 млрд куб. м. По данным ФСЭГ, из этого объема на поставки из России пришлось только 19 млрд куб. м (падение на 66%), на Норвегию - 62 млрд куб. м (-13%), 23 млрд куб. м были поставлены из Алжира, а оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 году составляет 54%, российского - 17%.

Поставки СПГ

Поставки СПГ в Европу в прошлом месяце третий месяц подряд снизились год к году - на 22%, до 7,59 млн тонн. Это самый низкий показатель с ноября 2021 года. Сокращение импорта СПГ было обусловлено высокими запасами газа, снижением спроса и увеличившейся разницей спотовых цен между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 11% - до 21,75 млн тонн. Всего в январе - сентябре 2023 года Европа импортировала 92,55 млн тонн (+2,4%), Азия - 194,14 млн тонн (+3,1%).

Мировой экспорт СПГ в сентябре вырос на 2,8% год к году - до 33,58 млн тонн. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 3,7% - до 304,87 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в сентябре стали США, Катар и Австралия. Россия расположилась на четвертой строчке, следует из отчета ФСЭГ.