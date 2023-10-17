Сийярто: Венгрия сохранит в сотрудничестве с Россией все, что можно спасти от санкций

Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши рассказал, что Виктор Орбан и президент России Владимир Путин обсудили венгерско-российское сотрудничество в области газа, нефти и атомной энергетики

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Венгрия намерена сохранить в сотрудничестве с Россией все, что удастся спасти от санкций Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Пекине между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.

"В венгерско-российском сотрудничестве необходимо сохранить все, что можно спасти от санкционных мер, особенно в области энергетики и экономики", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто сопроводил эту публикацию фотографией переговоров лидеров двух стран. Он присутствовал на встрече Орбана с Путиным, которые находятся в Пекине для участия в международном форуме "Один пояс - один путь".

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши рассказал, что Орбан и Путин обсудили венгерско-российское сотрудничество в области газа, нефти и атомной энергетики. На встрече, начало которой транслировалось в телеэфире, Орбан подтвердил, что Венгрия намерена продолжать взаимодействие с Россией в сфере энергетики, назвал госкорпорацию "Росатом" надежным партнером и поблагодарил компанию "Газпром" за выполнение долгосрочных контрактов.

Венгрия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а газ - по "Турецкому потоку" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. АЭС "Пакш", использующая российское ядерное топливо, обеспечивает выработку половины всей электроэнергии в стране. Во многом благодаря усилиям венгерского правительства поставки нефти по южной ветке "Дружбы", транспортировка газа по "Турецкому потоку" и ядерная энергетика не были затронуты санкциями, введенными ЕС против России из-за конфликта на Украине.