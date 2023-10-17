В Дагестане планируют возродить Кубачинский комбинат по производству изделий из серебра

На предприятии прекратили процедуру банкротства

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют возобновить деятельность Кубачинского комбината по производству изделий художественных промыслов из серебра, имеющего почти 100-летнюю историю. На предприятии была прекращена процедура банкротства, проведен выкуп долга, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Кубачинский художественный комбинат будет возрожден. Такое обещание дал Сергей Меликов во время посещения предприятия местным мастерам", - говорится в сообщении.

Как сообщается в постановлении на сайте Арбитражного суда, ранее к Кубачинскому комбинату был подан иск о взыскании более 840 тыс. рублей задолженности акционерным коммерческим банком "Экспресс" по кредитному договору, заключенному в 2012 году. В 2020 году судом было вынесено решение о банкротстве комбината за долги по ранее полученному кредиту.

"Минтуризмом Дагестана совместно с Корпорацией развития республики была проведена процедура выкупа долга, в результате которой в июне 2023 года производство по делу о банкротстве было прекращено", - добавили в пресс-службе.

Кубачинский художественный комбинат в селе Кубачи был создан почти 100 лет назад на основе старинного промысла, известного с VIII века - производство художественных изделий из серебра. В советское время комбинат являлся ведущим предприятием народных промыслов республики, где было занято около 500 человек и ежегодно перерабатывалось 4-5 т серебра. В 1990-х годах комбинат стал испытывать значительные трудности со сбытом продукции и выплатой заработной платы.